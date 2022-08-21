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Вакцина «Спутник V» оказалось одной из лучших в мире для борьбы с распространением коронавируса

08:17, 21.08.2022
Вакцина «Спутник V» оказалось одной из лучших в мире для борьбы с распространением коронавируса
Фото: Ринат Назметдинов

Использование российской вакцины «Спутник V» в Венесуэле показало, что она является одним из лучших в мире препаратов для борьбы с распространением коронавируса. Об этом заявил министр обороны республики Владимир Падрино Лопес в рамках X Московской конференции по международной безопасности.

Он также отметил, что Венесуэла была в числе первых среди стран, которые подписали контракты на поставку «Спутника V». Это позволило к настоящему времени победить пандемию, а также вывести страну на второе место среди государств Латинской Америки, чье население меньше всех пострадало от пандемии.

Напомним, 13 августа в Центре Гамалеи заявили, что разработали еще одну эффективную вакцину на основе «Спутника V», которая должна противостоять штаммам «дельта» и «омикрон». Кроме того, он должен показать свою эффективность против штаммов BA.5.

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Артем Гафаров
ОбществоМедицина

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