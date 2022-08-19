Гендиректор «Таттелекома» рассказал о мифах вокруг искусственного интеллекта

Фото: интернет-журнал Enter, Даниил Шведов

Айрат Нурутдинов прочитал публичную лекцию в рамках проекта «Городские модераторы» и в преддверии форума Kazan Digital Week. Генеральный директор «Таттелекома» вот уже второй год выступает в роли лектора и общается с заинтересованными людьми, рассуждая вместе с ними о перспективах развития техногенной цивилизации.



Фото: интернет-журнал Enter, Даниил Шведов

На этот раз темой лекции стал искусственный интеллект, его реальные возможности, перспективы развития и мифы, которые роятся сегодня вокруг него. Айрат Нурутдинов объяснил выбор тематики своего выступления тем, что она сегодня волнует общественность и вокруг нее сложилось огромное количество штампов и заблуждений:

— Тема достаточно спекулятивная, мне хотелось бы донести именно истинное положение дел, чтобы у людей не оставалось заблуждений или не было несбывшихся надежд.

Лекция получилась многосторонняя: спикер затронул не только искусственный, но и человеческий интеллект, описав нейробиологические механизмы прохождения сигналов, пофилософствовал о том, что такое сознание и какое место оно занимает в интерсубъективном мире, как связаны успех и интеллект, каковы на сегодняшний день реальные возможности ИИ и что сегодня является сдерживающими факторами его развития. После того как лекция закончилась, Айрат Нурутдинов продолжил обсуждать философские и этические, технические и деловые вопросы в диалоге с участниками встречи.

Фрагмент из презентации, представленной на лекции

Регистрация на лекцию была свободной. Послушать гендиректора «Таттелекома» и подискутировать об искусственном интеллекте пришло более пятидесяти человек, аудитория заполнила все свободные места. На вопрос «Реального времени» о том, какие мотивы двигали спикером и зачем руководитель одной из крупнейших татарстанских компаний не первый раз выступает с публичными лекциями, Айрат Нурутдинов ответил:

— Думаю, это должна быть обязательная практика для руководителей. Лично для меня это важно, ведь я возглавляю компанию, в которой работают более 4 тысяч человек. Мы оказываем услуги более чем миллиону клиентов — наверняка им интересно, кто стоит во главе этих процессов. И через меня, как через некоторую призму, они смогут понять, куда движется компания, какие изменения в ней происходят и какое качество сервиса они в итоге будут получать. Ведь от личности руководителя масштабной компании во многом зависит качество жизни и комфорт многих граждан. Соответственно, они должны иметь возможность с ним познакомиться, задать вопросы. Если человек не может свободно общаться с широкой публикой, как он может руководить большим коллективом? Так что, на мой взгляд, это естественная и необходимая практика!

Для тех, кто не смог послушать выступление очно или в прямом эфире, доступна запись лекции.

Партнерский материал. Подготовила Людмила Губаева