Экологи не выявили превышений по загрязняющим веществам после пожара на территории казанского завода «Хитон»

Экологии не выявили превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в районе пожара на территории казанского завода «Хитон». Пробы брались в 500 м от места происшествия и в 50 метрах от ближайшего жилого дома, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Напомним, пожар произошел накануне вечером в Казани по ул. 3-я Кленовая, 9. Сообщение о возгорании поступило в 17.30. На производственном железобетонном одноэтажном складе размером 20х50 метров загорелось растительное масло в еврокубах.



Как выяснило «Реальное время», на территории, где произошел пожар, в основном находятся арендаторы, а от самого «Хитона» есть лишь один цех. На месте происшествия работали не только пожарные, но и сотрудники полиции, а также скорая помощь. Никто не пострадал.



Фото: realnoevremya.ru

Пожар, столб дыма от которого можно было увидеть из разных точек Казани, удалось локализовать в 18.52. Открытое горение на площади 420 кв.м ликвидировали в 20.47. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электротехнического оборудования.



Инспекторы Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана отобрали пробы атмосферного воздуха на наличие загрязняющих веществ на месте пожара в тот же вечер. Стоит отметить, что жители Дербышек жаловались на сильный запах горелого масла.



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Татьяна Демина