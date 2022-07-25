Двухкратный чемпион мира Чупков занял второе место на «Играх дружбы» в Казани на дистанции 100 метров брассом

Двухкратный чемпион мира Антон Чупков стал серебряным призером международных соревнований «Игры дружбы» и победителем финала Кубка России в Казани на дистанции 100 метров брассом. Его результат — 59,24 секунды.

Первым пришел белорус Илья Шиманович с результатом 58,97 секунды стал. Третьим стал Кирилл Пригода (59,37). В зачете Кубка России третьим стал Данил Семьянинов (59,41).

Среди женщин на дистанции 400 метров комплексом тройку призеров составили Анна Чернышева (4.46,40), Виктория Старостина (4.47,55) и Анастасия Сорокина (4.52,00).



В эстафете 4×200 метров вольным стилем среди женщин лучший результат показали представительницы Татарстана. На втором месте — Санкт-Петербург.

Сегодня российский пловец Даниил Марков завоевал золото на международных соревнованиях «Игры дружбы» и в финале Кубка России в Казани на дистанции 50 метров вольным стилем.



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Татьяна Леухина