Компания по защите платежных транзакций Thales объявила об уходе из России

Французская компания Thales, выпускающая в том числе модули безопасности для банковских карт, объявила об уходе из России, сообщила ее представитель Ванесса Виала.



— Мы можем подтвердить, что Thales уходит из России, — приводит ее слова ТАСС.

Компания обеспечивала безопасность 20 российских банков. Для них Thales выпускала аппаратные модули безопасности (HSM-модули) — их устанавливают в банкоматы, чтобы защитить и зашифровать данные пользователей. С помощью HSM-модуля Thales осуществляется более 80% мирового объема транзакций по платежным картам.

Фото: pixabay.com

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Маргарита Головатенко