Полномочия регионов России в сфере надзора за бездомными животными расширят

Госдума приняла законопроект о расширении полномочий властей регионов России в области надзора за бездомными животными. Изменения внесут в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными».

Согласно тексту принятого законопроекта, органы государственной власти регионов России получат право «устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных, направленные на обеспечение безопасности граждан, животных, сохранности имущества, реализацию ветеринарных и санитарно-эпидемиологических норм и правил, обеспечение надлежащего ухода за домашними животными и недопущение жестокого обращения с ними, учет исторических и культурных традиций, а также климатических условий».

Поправки в законодательство предлагают повышение ответственность граждан при содержании и выгуле домашних животных. Власти таким образом хотят предотвратить пополнение популяции животных без владельцев, говорится в сообщении Госдумы.

Фото: Максим Платонов

Напомним, что в Казани вопросом бездомных животных начали активно заниматься год назад. В июле 2021-го власти анонсировали глобальный план — сделать столицу Татарстана городом, где не будет бродячих животных. Они планировали изучать мировой опыт, привлечь специалистов, поправить законодательство и т. д.

Однако казанцы продолжают жаловаться на стаи бездомных собак. Так, за январь 2022 года на горячую линию по отлову безнадзорных животных от горожан поступило более 300 заявок. По состоянию на начало мая в Казани за четыре месяца года отловили около 1,7 тысячи безнадзорных собак.



Татьяна Демина