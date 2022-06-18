В Татарстане годовой план по жилищному строительству выполнен на 66%

В Татарстане годовой план жилищного строительства выполнен на более чем 66% — сдано 1 млн 827 тыс. квадратных метров. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

По программе социальной ипотеки построили 100 тыс. кв. метров, план составляет 150 тыс. По линии индивидуального жилья готовы 8 тыс. 355 домов, или 68,5% от запланированного годового объема.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сдано уже 79 многоквартирных домов из 148, объем выполнен на 62%. Площадь введенного в эксплуатацию коммерческого жилья составляет 576 тыс. кв. метров, передает пресс-служба правительства Татарстана.

В марте Минстрой Татарстана сообщал, что в текущем году в республике планируется капитально отремонтировать 760 многоквартирных жилых домов общей площадью более 4,7 млн «квадратов». Финансирование программы составляет 6,4 млрд рублей.

Татьяна Леухина