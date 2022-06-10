В России могут запретить получать права после штрафа за вождение в пьяном виде

Фото: Максим Платонов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, запрещающий сдавать экзамен на получение водительских прав после вынесенного ранее административного штрафа за вождение в пьяном виде. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что законопроект дополнит статью 26 закона о безопасности дорожного движения. Отмечается, что запрет будет действовать до истечения срока, в течение которого оштрафованные лица считаются подвергнутыми данному наказанию.

Помимо этого, проект предусматривает допуск водителей к управлению автобусом только при наличии стажа управления транспортным средством других категорий и уточняет вопросы допуска к управлению автомобилями лиц, имеющих иностранные национальные водительские удостоверения. Устанавливается норма о признании их недействительными по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство или паспорта гражданина России.

Фото: wikipedia.org

В мае Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о запрете лицам с судимостью работать водителями такси и автобусов. Он вводится для лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость по статьям об убийстве, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, похищении человека, грабеже, разбое, преступлениях на сексуальной почве, а также против общественной безопасности и конституционного строя. Также они не смогут водить трамваи, троллейбусы и управлять поездами метрополитена.

Дарья Акимова