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Сегодня в Татарстане потеплеет до +27 градусов

06:30, 14.06.2022
Сегодня в Татарстане потеплеет до +27 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 14 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане потеплеет до +22..+27 градусов. В Казани воздух прогреется до +25..+17 градусов. В Набережных Челнах сегодня ожидается от +23 до +26.

Утром в Татарстане местами возможен туман, предупреждают синоптики. Ожидается юго-западный умеренный ветер.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие дни в Татарстане установится очень теплая погода. Однако временами будут идти дожди.

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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