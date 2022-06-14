Сегодня в Татарстане потеплеет до +27 градусов

Во вторник, 14 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане потеплеет до +22..+27 градусов. В Казани воздух прогреется до +25..+17 градусов. В Набережных Челнах сегодня ожидается от +23 до +26.

Утром в Татарстане местами возможен туман, предупреждают синоптики. Ожидается юго-западный умеренный ветер.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие дни в Татарстане установится очень теплая погода. Однако временами будут идти дожди.



Татьяна Демина