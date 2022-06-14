Сегодня в Татарстане потеплеет до +27 градусов
Во вторник, 14 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, прогнозируют в Гидрометцентре республики.
Днем в Татарстане потеплеет до +22..+27 градусов. В Казани воздух прогреется до +25..+17 градусов. В Набережных Челнах сегодня ожидается от +23 до +26.
Утром в Татарстане местами возможен туман, предупреждают синоптики. Ожидается юго-западный умеренный ветер.
По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие дни в Татарстане установится очень теплая погода. Однако временами будут идти дожди.
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