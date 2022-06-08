РСПП создает рабочую группу по вопросам кибербезопасности

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

В «РТК-Солар» состоялось выездное заседание Комитета по цифровой экономике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), посвященное вопросам безопасности российских предприятий в условиях киберпротивостояния. В нем приняли участие представители профильных ведомств и системообразующих предприятий, включая «Ростелеком». Принято решение о создании рабочей группы по вопросам кибербезопасности, которую возглавит генеральный директор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.



Рабочая группа будет разрабатывать предложения и рекомендации по созданию государственных мер и нормативных документов, направленных на обеспечение киберустойчивости ключевых предприятий.

«Минимизация рисков киберугроз требует постоянного внимания, согласованных действий госорганов, поставщиков решений по информационной безопасности и их потребителей. Мы рассчитываем, что рабочая группа РСПП станет той площадкой, где каждый участник сможет внести вклад в решение общей задачи по повышению киберустойчивости цифровой инфраструктуры и государства в целом», — заявил председатель Комитета РСПП по цифровой экономике и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.



«Мы защищаем примерно две трети ключевых государственных и коммерческих организаций, которые с начала марта оказались в фокусе внимания хакеров. Число атак на крупнейшие организации, на объекты критической инфраструктуры России выросло в сотни раз, в том числе это атаки через подрядчиков и с помощью ПО с открытым исходным кодом. Новый уровень угроз требует консолидации усилий по эффективному противодействию кибернападениям. Профильная рабочая группа придаст новый импульс опережающему развитию нашего направления», — подчеркнул генеральный директор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов.

Важным направлением станет развитие программных и аппаратных технологий кибербезопасности. Кроме того, рабочая группа РСПП займется решением проблемы кадрового дефицита в отрасли.

Как отметила руководитель Образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, потребность в специалистах по защите информации ежегодно растет, тогда как их приток в отрасль остается на прежнем уровне. Нужна комплексная модель образования, которая позволит закрыть кадровый дефицит уже к 2025 году и будет ориентирована на решение практических задач:

«Информационная безопасность должна стать неотъемлемой частью разрабатываемых инженерных, информационных и финансовых систем. Для этого в программу подготовки будущих инженеров, конструкторов и проектировщиков необходимо включить специальный модуль по кибербезопасности. Он будет создаваться совместно с партнерами: крупнейшими разработчиками и потребителями систем информационной безопасности, ключевыми поставщиками оборудования и программного обеспечения, сервисными компаниями», — подчеркнула Шмелева.



Отдельное внимание участники рабочей группы уделят возможностям экспорта технологий кибербезопасности, а также российской экспертизы по противодействию системным кибернападениям на наиболее значимые предприятия страны.

Партнерский материал