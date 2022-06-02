В Татарстане за неделю подешевели свежие огурцы и помидоры, сахар и яйца

Фото: Антон Журавлев

В Татарстане в конце мая зафиксировали снижение цен не некоторые продукты питания. В частности, с 20 по 27 мая подешевели овощи.

По данным Татарстанстата, свежие огурцы в республике за указанную неделю упали в цене на 13,95%, до 104,85 рубля за один килограмм. Свежие помидоры за этот же период подешевели на 9,76%, до 162,47 руб./кг.

Кроме того, с 20 по 27 мая в Татарстане снизились цены на следующие товары:

Свежая белокочанная капуста — на 6,24%, до 62,51 руб./кг.

Яйца куриные (упаковка 10 штук) — на 1,86%, до 67,98 рубля.

Вареная колбаса — на 1,35%, до 394,29 руб./кг.

Лук — на 1,23%, до 53,44 руб./кг.

Сахар — на 0,88%, до 83,12 руб./кг.

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный — на 0,6%, до 59,61 руб./кг.

Фото: Татарстанстат

Меньше чем на 1% в Татарстане с 20 по 27 мая подешевели свинина, подсолнечное масло, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5—3,2% жирности. Также снизились цены на сметану, вермишель, морковь и бананы.

В то же время с 20 по 27 мая в Татарстане выросли цены на картофель, соль и чай. Также подорожали полукопченая колбаса, мясные консервы для детского питания и маргарин. Не изменились за неделю цены на сливочное масло.



Татьяна Демина