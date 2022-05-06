В Татарстане за сутки подтвердились 200 случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 200 новых заражений коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердился 145 861 случай COVID-19.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 209 человек. Общее число вылечившихся в республике достигло 139 861. Умерли с начала пандемии 1 986 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru

5 мая стало известно о 201 случае заражения в Татарстане. Актуальные новости о пандемии в республике, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».



Дарья Акимова