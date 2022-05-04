В Татарстане за сутки подтвердились 204 случая заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 204 новых заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 145 460 случаев COVID-19.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 210 человек. Общее число вылечившихся в республике достигло 139 440. Умерли с начала пандемии 1 984 татарстанца.

Фото: realnoevremya.ru

3 мая стало известно о 208 случаях заражения в Татарстане. Актуальные новости о пандемии в республике, России и мире читайте в подборке «Реального времени».



Дарья Акимова