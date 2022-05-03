В Татарстане за сутки подтвердились 208 случаев заражения COVID-19

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 208 заражений коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 145 256 случаев COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 217 человек. Общее число вылечившихся в республике достигло 139 230. Умерли с начала пандемии 1 982 заболевших татарстанца.

Фото: realnoevremya.ru

2 мая сообщалось о 210 случаях заражения в Татарстане. Актуальные новости о пандемии в республике, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко