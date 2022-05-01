Елабужский политехнический колледж включили в федеральный проект «Профессионалитет»

Елабужский политехнический колледж был официально включен в реализацию федерального проекта «Профессионалитет». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Соответствующее соглашение подписали 29 апреля в министерстве республики. Колледж выиграл федеральный грант в размере 100 млн рублей. Эти средства позволят обновить учебную инфраструктуру, открыть новые мастерские и учебные лаборатории, а также использовать современные технологии производственного обучения.

Первый набор в 2022 году в рамках программы «Профессионалитет» осуществят по трем специальностям: «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств» и «Электрические станции, сети и системы». В учебное заведение планируют принять 250 студентов. Поступить они смогут без вступительных экзаменов по среднему баллу аттестата.

Фото: vk.com/epk_17

В январе Нижнекамский политехнический колледж получил статус федеральной экспериментальной площадки. Темой эксперимента учреждения стало формирование организационно-педагогических условий для усвоения результатов общеобразовательной подготовки на основе использования цифровых технологий.

Дарья Акимова