Уроженец Нижнекамска Сергачев опубликовал фото с Кучеровым и Василевским перед встречей с Байденом

«Тампа-Бэй Лайтнинг», действующий обладатель Кубка Стэнли, 25 апреля, посетила Белый дом и встретилась с президентом США Джо Байденом. Российский защитник, уроженец Нижнекамска Михаил Сергачёв опубликовал фото с игроками — голкипером Андреем Василевским и нападающим Никитой Кучеровым.

Фото: instagram* Михаила Сергачева *признан экстремистским и запрещен в России по решению суда

В финале 2021 года «Тампа» обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. До этого «молнии» одержали победу в Кубке Стэнли 2020 года, в финальной серии переиграв «Даллас Старз» со счетом 4:2.

В прошлом году Михаил Сергачев привозил Кубок Стэнли в Нижнекамск. Как это проходило — в репортаже «Реального времени».

Татьяна Леухина