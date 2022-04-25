Здание в исторической части Казани выставили на продажу за 122 млн рублей

Трехэтажное помещение свободного назначения, расположенное в исторической части Казани на пересечении улиц Большой Красной и Япеева, выставили на продажу. Стоимость объекта — 122 млн рублей, следует из объявления в интернете.

Общая площадь здания составляет 650 «квадратов», высота потолков — 3,3 м. Также есть парковка, рассчитанная на 15 автомобилей. Объект оснащен системой пожарно-охранной сигнализации и видеонаблюдения.

Фото: google.com

Как отмечает автор объявления, на первом этаже здания есть ресторан. Причину продажи объекта он не указывает.

В феврале в Казани выставили на продажу гостиницу «МАНО», которая расположена в Ново-Савиновском районе города. Стоимость объекта площадью 5,8 тысячи «квадратов» составила 1,3 млрд рублей.



Диана Жиленкова