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В Татарстане за сутки подтвердилось 230 случаев заражения коронавирусом

12:46, 24.04.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки подтвердилось 230 случаев заражения коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 230 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 143 293 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 232 человека. Общее число выздоровевших в республике достигло 137 171 человека.

Умерли за весь период 1 965 заболевших, в том числе трое за последние сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане подтвердилось 232 новых случая заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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