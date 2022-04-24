В Татарстане за сутки подтвердилось 230 случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 230 случаев заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 143 293 случая COVID-19.
По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 232 человека. Общее число выздоровевших в республике достигло 137 171 человека.
Умерли за весь период 1 965 заболевших, в том числе трое за последние сутки.
Вчера сообщалось, что в Татарстане подтвердилось 232 новых случая заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».
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