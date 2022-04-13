За сутки в Татарстане подтвердились 252 новых случая заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 252 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в республике подтвердилось 140 624 случая COVID-19.

По данным оперштаба РФ, за минувшие сутки в республике выздоровели 423 человека. Так, общее число выздоровевших в республике достигло 134 608 человек.

Умерли за весь период 1 925 заболевших, в том числе пятеро за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане подтвердили 253 случая заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко