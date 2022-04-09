Леонид Слуцкий: «Не заслуживаем, чтобы обстоятельства складывались в нашу пользу»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий, подводя итог домашней игры с «Краснодаром», заявил, что гости за всю игру создали единственный момент и забили. А его команда искала счастья у чужих ворот, но в результат это не переросло.

— Наверно, сегодня мы не можем показывать какую-то цельную игру со стабильным качеством и изобилием моментов. Но в целом, я считаю, что достаточно качественно играли, оборонялись. До пропущенного мяча я не помню ни одного момента, который был бы у «Краснодара». У нас же и в первом тайме, и во втором возникали какие-то моменты, подходы — немного не хватало на добивании, точности, — заявил наставник казанской команды.

Также Слуцкий порассуждал о том, как неудачи влияют на футболистов, несмотря на усилия забить и набрать очки. Специалист сообщил, что его команды не хватает на 90 минут игры, а усталость провоцирует ошибки.

— Эти мячи, которые мы пропускаем то с «Химками» в дополнительное время, то сегодня с какого-то дикого рикошета... Не заслуживаем мы пока, чтобы обстоятельства складывались в нашу пользу. И чем дольше идет игра, чем выше фаза утомления, тем какие-то болевые точки более остро всплывают, — передает слова Слуцкого с послематчевой пресс-конференции «Реальное время».

фото: rubin-kazan.ru

Напомним, это уже тринадцатое поражение Леонида Слуцкого у руля «Рубина в нынешнем сезоне. За последние 9 игр казанцы проиграли в 8 встречах.

После 24 туров «Рубин» набрал 25 очков и всего на 1 очко опережает «Химки» (24 очка), расположившиеся в зоне стыковых матчей.

Эрик Добролюбов