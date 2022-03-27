За сутки в России выявили 23 280 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 23 280 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране — 17 762 742 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 27 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 47 540 человек, всего выздоровевших — 16 654 231 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 338 россиян, всего от инфекции скончался 367 351 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в России выявили 24 072 случая заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко