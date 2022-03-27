Илон Маск задумался о создании новой социальной сети

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что всерьез задумался о создании новой социальной сети. Так он ответил на вопрос одного из пользователей Twitter, рассматривает ли Маск такую возможность, сообщает «РИА Новости».



— Илон Маск, Вы бы рассмотрели возможность создания новой социальной сети? Такой, которая будет иметь алгоритм с открытым исходным кодом, где свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна. Я думаю, что такая платформа необходима», — написал пользователь.

— Я серьезно над этим думаю, — ответил Маск.

В декабре прошлого года Маск дважды завоевал титул человека года. Сперва предпринимателя назвал таковым журнал Time, спустя несколько дней Маск завоевал титул «Человека года» уже по версии британской газеты Financial Times.

Как заявляли в издании, бизнесмен радикальным образом изменил глобальную автомобильную индустрию, что повлечет за собой серьезные последствия для властей, инвесторов и климата.

Маргарита Головатенко