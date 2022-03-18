В России за сутки выявили 34 442 случая заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 34 442 случая заболевания коронавирусом. Всего заразившихся по стране с начала пандемии зарегистрировали 17 518 699 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 18 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 105 064 человека. Всего вылечившихся — 16 039 709 россиян.

За сутки коронавирус унес жизни 524 россиян. Всего от инфекции скончались 363 563 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что за сутки в России выявили 34 819 случаев заболевания коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко