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Путин подписал закон, продлевающий сроки освобождения от наказания по статьям УК в рамках амнистии капитала

11:44, 09.03.2022 1
Путин подписал закон, продлевающий сроки освобождения от наказания по статьям УК в рамках амнистии капитала
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает сроки освобождения участников амнистии капиталов от уголовной ответственности по ряду экономических преступлений. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Изменения внесли в статью 76.1 УК РФ. Освобождение от уголовной ответственности распространяется на деяния, совершенные до 1 января 2022 года.

Фото: pxhere.com

Ранее был установлен срок до 1 января 2019 года. Речь идет о таких статьях, как уклонение от репатриации средств, уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и т. д.

Вчера Путин подписал закон, в котором содержится комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Согласно ему, допускается введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году. Также вчера был подписан закон о специальных мерах в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 мар
    Амнистия капитала мера по поддержанию права государства на временное решение экономических задач при улучшении рыночной ситуации, пример Южная Корея и Монако, сделавшие такие меры для стабильности.
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