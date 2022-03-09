Путин подписал закон, продлевающий сроки освобождения от наказания по статьям УК в рамках амнистии капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает сроки освобождения участников амнистии капиталов от уголовной ответственности по ряду экономических преступлений. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Изменения внесли в статью 76.1 УК РФ. Освобождение от уголовной ответственности распространяется на деяния, совершенные до 1 января 2022 года.

Фото: pxhere.com

Ранее был установлен срок до 1 января 2019 года. Речь идет о таких статьях, как уклонение от репатриации средств, уклонение от уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и т. д.

Вчера Путин подписал закон, в котором содержится комплекс социально-экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Согласно ему, допускается введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году. Также вчера был подписан закон о специальных мерах в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности России.



Татьяна Леухина