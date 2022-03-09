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Великобритания запретила экспорт авиационных и космических технологий в Россию

09:22, 09.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Великобритания запретила экспорт авиационных и космических технологий в Россию
Фото: pixabay.com

Британское правительство объявило о вводе запрета на экспорт в Россию авиационной, космической продукции и технологий из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Помимо этого, страховщикам Великобритании запретят предоставлять услуги российским контрагентам в данных сферах. Также из-за аннулирования покрытия имеющихся полисов у них не будет возможности выплачивать компенсации по уже заключенным контрактам.

4 марта власти США ввели санкции в отношении трех предприятий «Роскосмоса». В их числе — АО «Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», АО «Салаватский химический завод» и Государственный ракетный центр имени академика Макеева.

Дарья Акимова
Технологии

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