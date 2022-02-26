Пользователи сообщают о сбоях в работе Twitter

Пользователи сообщили о сбоях в работе Twitter. Количество сообщений о некорректной работе за последние часы перевалило за 1 тысячу.

Большинство пользователей (59%) жалуются на проблему со входом на веб-сайт, у 36% некорректно работает приложение. Еще 5% пользователей сообщают об ошибке в социальной сети при отображении комментариев.

Очаги сбоев наблюдаются по всей России, особенно сильно они ощущаются в Москве и Санкт-Петербурге.

Вчера сбои наблюдались в работе сайтов Кремля, правительства России и российского информационного агентства «РИА Новости». Еще днем ранее — у сайтов Кремля, Кабмина, Совета Федерации и Госдумы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг DDos-атаку на сайт Кремля. Однако источник «РИА Новости» сообщил, что на сайт президента РФ и Совфеда идут кибератаки, предположительно, связанные с деятельностью США в связи с ситуацией на Украине. Сейчас страницы обеих палат парламента работают без неполадок.

Утром в четверг некорректно работал Telegram. Основатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что неполадки возникли в результате беспрецедентной нагрузки.

Маргарита Головатенко