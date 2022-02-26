Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН с призывом прекратить действия на Украине

Фото: Максим Платонов (архив)

Россия наложила вето на резолюцию Совета безопасности ООН, в которой содержался призыв прекратить «наступление» на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

Авторами проекта резолюции выступили США и Албания. За него проголосовали 11 стран-членов Совбеза Организации Объединенных наций.

Три государства предпочли воздержаться от голосования по проекту резолюции, обращенной к России. Такое решение приняли Китай. Индия и ОАЭ.

Напомним, утром 24 февраля, президент РФ сообщил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе, так как «обстоятельства требуют от России решительных действий». Она продолжается до сих пор.



— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.



Фото: kremlin.ru

Пока Россия и Украина лишь обсуждают вопрос проведения переговоров по урегулированию ситуации. Запад уже начал реагировать на проведение РФ военной спецоперации в Донбассе — последовали санкции, в том числе непосредственно против Путина. В отношении российского лидера ограничения ввели Великобритания, Канада, Евросоюз. Рассматривает введение санкции против российского лидера и США.

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