Зеленский прокомментировал возможность введения визового режима с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность введения страной визового режима с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам президента, ему поступило много предложений от членов его команды относительно реакции на это. Однако все они будут связаны с дальнейшими шагами России.

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Накануне в Верховную раду Украины внесли проект постановления о прекращении дипотношений с Россией. О возможном разрыве дипломатических отношений между странами высказался и президент страны Зеленский. 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Зеленский заявил, что это нарушает суверенитет Украины.



Дарья Акимова