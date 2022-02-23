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Зеленский прокомментировал возможность введения визового режима с Россией

17:10, 23.02.2022
Зеленский прокомментировал возможность введения визового режима с Россией
Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность введения страной визового режима с Россией. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам президента, ему поступило много предложений от членов его команды относительно реакции на это. Однако все они будут связаны с дальнейшими шагами России.

Фото: pixabay.com

Накануне в Верховную раду Украины внесли проект постановления о прекращении дипотношений с Россией. О возможном разрыве дипломатических отношений между странами высказался и президент страны Зеленский. 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР. Зеленский заявил, что это нарушает суверенитет Украины.

Дарья Акимова
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