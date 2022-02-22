25 и 26 февраля пройдут матчи между «Синтез-УОР» и «Спартаком-Волгоград»

Ватерполисты «Синтез-УОР» сыграют с командой «Спартак-Волгоград» 25 и 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Матчи заключительного 18-го тура чемпионата России пройдут на выезде, в гостях у волгоградцев. 25 февраля игра начнется в 18 часов, 26 февраля в — 12.00.

«Спартак-Волгоград» набрал за 26 матчей 23 победы и три поражения. У «Синтез-УОР» после 24 игр есть три победы, одна ничья и 20 поражений.

28 января казанский «Синтез» обыграл «Синтез-УОР» в стартовом матче перенесенного 17-го тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 16:2 (1-4, 0-5, 0-2, 1-5).



Дарья Акимова