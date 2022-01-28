«Синтез» обыграл «Синтез УОР» в матче 17-го тура чемпионата России
«Синтез» обыграл «Синтез УОР» в стартовом матче перенесенного 17-го тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 16:2 (1-4, 0-5, 0-2, 1-5).
Мячи за «Синтез» забили: Сергей Лисунов (4), Никита Деревянкин (3), Роман Шепелев (2), Эмиль Зиннуров (2), Адель Аухадеев (2), Артем Одинцов (1), Иван Сучков (1), Адель Латыпов (1).
У «Синтез УОР» отличились: Аскар Яруллин (1), Даниил Иванов (1), сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».
Еще одна игра с «Синтез УОР" состоится завтра, 29 января, в 12:00.
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