В Татарстане выявили 3 280 случаев COVID-19 за минувшие сутки
В Татарстане за минувшие сутки выявили 3 280 новых случаев COVID-19. С начала пандемии в республике зарегистрировали 65 459 новых случаев коронавируса.
За сутки выздоровел 2 951 пациент, всего — 100 695. За сутки от коронавируса скончались 5 татарстанцев, общее число умерших достигло 1 699.
Последние новости о ситуации с COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».
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