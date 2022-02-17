Сайт МИД России возобновил работу
Сайт Министерства иностранных дел РФ возобновил работу после сбоев, в результате которых был недоступен в течение нескольких часов.
Пользователи стали испытывать трудности с входом на сайт около 17:00. Тогда ожидалась публикация реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности.
МИД РФ назвал «РИА Новости» в качестве одной из причин возможных неполадок некачественную работу технических служб. Точную причину сбоя назвать не смогли.
Министерство иностранных дел России опубликовало документ со своей реакцией на полученный от США ответ по проекту договора между РФ и Штатами о гарантиях безопасности. Его передали приглашенному в ведомство американскому послу Джону Салливану. Российская сторона указала, что Штаты проигнорировали предложения России и выбрали для себя лишь «удобные» положения в проекте и к тому же «перекрутили» в сторону создания преимуществ для себя и своих союзников.
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