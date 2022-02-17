Сайт МИД России возобновил работу

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Сайт Министерства иностранных дел РФ возобновил работу после сбоев, в результате которых был недоступен в течение нескольких часов.



Пользователи стали испытывать трудности с входом на сайт около 17:00. Тогда ожидалась публикация реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности.

МИД РФ назвал «РИА Новости» в качестве одной из причин возможных неполадок некачественную работу технических служб. Точную причину сбоя назвать не смогли.

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Министерство иностранных дел России опубликовало документ со своей реакцией на полученный от США ответ по проекту договора между РФ и Штатами о гарантиях безопасности. Его передали приглашенному в ведомство американскому послу Джону Салливану. Российская сторона указала, что Штаты проигнорировали предложения России и выбрали для себя лишь «удобные» положения в проекте и к тому же «перекрутили» в сторону создания преимуществ для себя и своих союзников.

Маргарита Головатенко