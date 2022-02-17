ФАС и крупнейшие ИТ-компании РФ подписали меморандум о принципах взаимодействия на цифровых рынках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и крупнейшие ИТ-компании страны сегодня подписали меморандум, который закрепляет принципы взаимодействия участников цифровых рынков и направлен на формирование недискриминационных условий для пользователей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Свои подписи на документе поставили руководитель ФАС Максим Шаскольский, представители компаний 1С, «Авито», Aliexpress, Wildberries, VK, Lamoda, Ozon, «Руссофт», Сбербанк, «Циан», «Яндекс» и Ассоциации компаний интернет-торговли. Предполагается, что компании будут соблюдать принципы добросовестного поведения, которые были разработаны в конце 2021 года на экспертном совете при ФАС по развитию конкуренции в области ИТ-технологий.

Так, например, компании должны обеспечивать свободный доступ к информации о том, как происходит сортировка результатов поиска в системах, и отказаться от непрозрачных правил в пользовательских соглашениях сервисов, которые могут блокировать и удалять аккаунты без предупреждения.

Фото: realnoevremya.ru

В январе компания «Яндекс» и ФАС заключили мировое соглашение по делу о поисковой выдаче. «Яндекс» признал обоснованность выданного ФАС предупреждения и выполнил его положения. Дело против компании за неисполнение требований к инструментам выдачи в поиске возбудили в апреле 2021 года.



Дарья Акимова