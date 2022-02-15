Главное о коронавирусе на 15 февраля: диагностика по звуку кашля, россиянам не советуют ехать в Таиланд

Татарстан приближается к достижению необходимого уровня коллективного иммунитета

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 3 727 случаев заражения COVID-19. Всего на 15 февраля в республике выявлено 76 883 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 48 077 человек, в том числе 2 032 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 668 человек, в том числе шесть — за минувшие сутки.

В Татарстане власти ожидают, что на текущей неделе будет достигнут плановый показатель в 80% жителей, который привиты от коронавируса. По данным республиканского штаба по борьбе с COVID-19, план по вакцинации в республике выполнен на 99,9%. Прививку сделали 2 434 757 человек, из которых 1 896 321 человек завершил курс вакцинации. Ревакцинацию прошла 221 тысяча татарстанцев.



В Татарстане из-за эпидемиологической ситуации закрыли два детских садика в Мензелинском и Елабужском районах. Все школы в республике работают в прежнем режиме, полностью закрытых образовательных учреждений нет. На разобщении находятся классы в 26 школах: в Черемшанском, Пестречинском, Нурлатском, Мензелинском, Лениногорском районах — по одной школе, в Чистопольском районе — две школы, в Нижнекамском — семь, в Набережных Челнах — одна, в Казани — 11 школ.

Фото: mon.tatarstan.ru

В России достигла пика пятая волна коронавируса

За последние сутки в России выявили 166 631 новый случай коронавируса, выздоровел 137 881 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 14 480 596 человек, а выздоровевших — до 11 470 925 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 704 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 341 635 человек.



За последние сутки проведена 471 тысяча тестов на коронавирус. За весь период проведено свыше 269,7 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.

Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский объяснил причины «скачков» заболеваемости COVID-19. Например, данные о количестве новых заражений могут зависеть от дня недели. Так, по выходным проводится меньше исследований на наличие инфекции. Поэтому в середине недели может сообщаться о подъеме заболеваемости, поскольку приходят результаты обследований, проведенных в понедельник и вторник.

В Москве стартовало новое исследование назальной вакцины от COVID-19 производителя «Генериум». Всего в нем примут участие более 650 человек. Порядка 400 из них будут участвовать в московских медучреждениях, а остальные — в 11 центрах по всей стране. Как отметила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, данная вакцина идентична по составу действующих веществ «Спутнику V», применяемому для внутримышечного введения.

Таиланд может остаться без российских туристов, поскольку турагенты не рекомендуют туда ездить из-за высокой вероятности получить положительный тест на COVID-19 по прилете. Так, туристам рекомендуют ездить в «более лояльные страны», например, в Турцию, Египет, ОАЭ, Доминиканскую Республику и др. Согласно данным Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), в Таиланде при наличии положительного результата на коронавирус, если туристу не требуется госпитализация, он должен соблюдать карантин в гостинице за свой счет.

Фото: wikipedia.org

В России достигла пика пятая волна коронавируса, вызванная штаммом «омикрон», считает вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, через некоторое время заболеваемость пойдет на спад. Специалист отметил, что при текущем уровне заболеваемости вирусный геном «портится», из-за чего он становится менее жизнеспособным. Тем не менее следует продолжать вакцинироваться, выполнять противоэпидемические мероприятия и т.д.

После завершения пандемии коронавируса человечество получит «коморбидную» нацию людей, у которых будет одновременно несколько хронических неинфекционных заболеваний, полагает главный профилактолог УрФО Сергей Токарев. По его мнению, это могут быть поражения центральной нервной системы, нарушения со стороны иммунной системы, а также системные и аутоиммунные заболевания и т.д. Эксперт отметил, что в будущем системе здравоохранения необходимо будет разработать научно-обоснованные специализированные подходы к реабилитации переболевших COVID-19 людей.

Состояние заразившегося коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского оценивается как стабильное, медики по-прежнему оказывают ему необходимую помощь. Уточняется, что пациент идет на поправку. Как отметили в партии, политик продолжает работать.

В Ростове-на-Дону усилят меры по борьбе с распространением COVID-19. Согласно постановлению главы городской администрации Алексея Логвиненко, департаменту транспорта необходимо организовать работу таким образом, чтобы не происходило скоплений граждан на остановках и в пассажирских салонах. Также управлению образования нужно принять меры по приостановке досуговых и других массовых мероприятий, где принимают участие учащиеся разных классов и школ. Кроме того, в образовательных организациях нужно проводить утренний фильтр среди детей до семи лет, регулярную дезинфекцию, соблюдать масочный режим и кварцевание.

Врач-невролог Ольга Голубинская назвала отличительную особенность головной боли при заражении штаммом «омикрон». По ее словам, в отличие от мигрени эта боль больше охватывает всю голову, а не только одну сторону. В таком случае рекомендуется соблюдать покой, никуда не выходить, пить больше воды. Также можно принять анальгетики и витамин C или завязать на голове прохладную повязку.

Главный научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Елена Ильина заявила, что при заражении COVID-19 кислородотерапия может привести к бактериальной пневмонии. По ее словам, подача кислорода — это принудительная вентиляция легких, в результате которой происходит обмен бактериальной флорой между верхними и нижними дыхательными путями. Поэтому при использовании кислородотерапии поток воздуха заносит бактерии носа и рта в трахею и легкие.

Фото: Ринат Назметдинов

В Санкт-Петербурге с 21 февраля продлевается до двух часов ночи работа ресторанов, кафе, концертных залов, кинотеатров, аквапарков и аттракционов. Соответствующие изменения внес губернатор Александр Беглов. Также до двух часов ночи продлевается возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и других мероприятий.

Диагностика коронавируса по аудиозаписи кашля

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 413 503 790 человек, 5 826 562 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (77 919 052). На второй строчке — Индия (42 692 943), на третьей — Бразилия (27 552 267), на четвертой — Франция (21 884 370), на пятой — Великобритания (18 475 373).



Больше всего смертей зафиксировано в США (922 473). За ними следуют Бразилия (639 151), Индия (509 358), Россия (334 093, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (312 819).

Власти Буэнос-Айреса запустили систему предварительной диагностики коронавируса по аудиозаписи кашля. Технология создана при помощи искусственного интеллекта. В программу для анализа загрузили 140 тысяч образцов аудио, записанных пациентами с подтвержденным COVID-19 и здоровыми людьми. Сейчас Буэнос-Айрес выявляет вероятность заражения инфекцией по аудио в WhatsApp. Пока что точность составляет около 86%.



В Дании активно распространяется мутировавшая линия COVID-19 BA.2. По мнению ученых, изменение произошло в белке, который отвечает за перемещение инфекции внутри человеческой клетки. Из-за этого может повыситься скорость распространения вируса среди людей. Однако маловероятно, что мутация может повлиять на само течение болезни. Специалисты отмечают важность мониторинга любых изменений BA.2, поскольку этот подвид лучше других заражает и переболевших, и привитых.

На Островах Кука выявили первый случай заражения COVID-19. Зараженный прибыл несколько дней назад из Новой Зеландии. Его изолировали сразу после подтверждения диагноза, но до этого заболевший посетил несколько общественных мест. Также на обязательную изоляцию отправили двух спутников пациента. Все они останутся в карантине до тех пор, пока их тест на наличие инфекции не даст отрицательный результат.

Фото: wikimedia.org

С 25 февраля в Нидерландах планируют отменить практически все антиковидные ограничения. Исключением станут такие рекомендации, как отказ от рукопожатий, соблюдение основных правил гигиены, проветривание помещений и т.д. В скором времени заведениям общепита и культурно-развлекательным учреждениям разрешат работать до часа ночи, а с 25 февраля они смогут вернуться к обычному режиму работы. Также будут отменены санитарные пропуска, но, возможно, они останутся необходимыми для путешествий за границу.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что 116 стран мира отстают от графика вакцинации. Речь идет об охвате прививками от COVID-19 как минимум 70% населения в каждом государстве к середине этого года. По словам главы ВОЗ, низкий охват вакцинацией и низкие темпы тестирования формируют идеальные условия для появления новых штаммов инфекции. Гебрейесус отметил, что человечество в силах «взять пандемию под контроль в этом году», однако растет риск упустить эту возможность.

В Индонезии планируют с 1 марта сократить до трех дней карантин для прибывающих из-за рубежа, а спустя месяц изоляцию могут и вовсе отменить. Как объяснил министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан, решение будет зависеть от развития ситуации. По его словам, пик заболеваемости и госпитализации уже достигнут. А в некоторых районах уже снижается число активных случаев и ежесуточный прирост заболевших COVID-19.

Национальное собрание Республики Корея приняло поправку к закону о выборах, разработанная для обеспечения избирательного права граждан на тот случай, если те будут заражены COVID-19 накануне основного дня голосования. Законопроект одобрили на пленарной сессии парламента, а выборы президента Южной Кореи состоятся 9 марта. Согласно поправке, заболевшие лица, а также те, кто находится на карантине, смогут проголосовать с 18:00 до 19:30 после закрытия избирательных участков для остальных местных жителей. Для этого необходимо получить разрешение от медицинских органов.

Правительство США рекомендовало своим гражданам отказаться от поездок в Южную Корею на фоне сообщений о росте числа заражений коронавирусом в стране. Американские центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) уже добавили Южную Корею в категорию стран «очень высокого» риска. Отмечается, что если поезда в страну все же необходима, то следует позаботиться о наличии прививки от COVID-19. Однако даже вакцинация не исключает заражение.

Фото: wikipedia.org

Во Франции вступил в силу четырехмесячный срок для бустерной прививки от коронавируса. Так, местным жителям для сохранения действия вакцинного пропуска, необходимого для посещения ряда общественных мероприятий и поездок на транспорте, нужно будет сделать бустерную прививку не позднее четырех месяцев после начального вакцинного цикла. Исключением станут те, кто переболел коронавирусом после первых двух доз двухкомпонентных вакцин и после одной от однокомпонентных препаратов.

Диана Жиленкова