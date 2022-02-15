Ученые научили бота диагностировать коронавирус по аудиозаписи кашля

Власти Буэнос-Айреса запустили систему предварительной диагностики коронавирусной инфекции по аудиозаписи кашля, сообщил председатель правительства Буэнос-Айреса Фелипе Мигель.



Систему разработали при помощи искусственного интеллекта. В программу для анализа загрузили 140 тысяч образцов аудио, записанных пациентами с подтвержденным коронавирусом и здоровыми людьми.

Сейчас Буэнос-Айрес выявляет вероятность заражения коронавирусом по аудио в WhatsApp. На данный момент точность составляет порядка 86%.

Желающие проверить кашель должны написать официальному боту правительства Буэнос-Айреса в WhatsApp. Если у человека есть симптомы болезни, бот предложит отправить ему аудиосообщение с кашлем. Программа IATos анализирует звук — если он совпадает с образцами кашля людей с подтвержденным коронавирусом, человеку рекомендуют сделать тест на COVID-19, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Специалисты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали технологию, которая позволяет определять COVID-19 на самых ранних стадиях и в условиях минимальной концентрации вируса. Благодаря этому разработку можно будет использовать для создания высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем.

Как отметили в ведомстве, одним из ключевых достоинств изобретения является высокая чувствительность. В перспективе новая технология может послужить основой для разработки тест-систем, которые позволят диагностировать коронавирус прямо у постели пациента.

Маргарита Головатенко