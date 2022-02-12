В России выявили 203 766 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 203 766 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 13 935 560 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 12 февраля, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 112 658 человек, всего выздоровевших — 11 134 291 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 729 россиян, всего от инфекции скончались 339 542 человека.

Вчера в России выявили 203 949 новых случаев COVID-19, что было новым антирекордом.

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Маргарита Головатенко