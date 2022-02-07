8 и 9 февраля «Синтез» сыграет со «Штурмом-2002» в Казани

8 и 9 февраля действующий чемпион России казанский ватерпольный клуб «Синтез» проведет в столице Татарстана матчи перенесенного 16-го тура чемпионата РФ. Он сыграет с «Штурмом-2002» из подмосковного Чехова. Об этом сообщает пресс-служба казанского спортклуба.

«Синтез» продолжает лидировать в турнирной таблице, несмотря на поражение от петербургской «Балтики» на старте 13-го тура. После 22 игр в активе казанцев 38 очков, 19 побед и три поражения. Подобный рекорд отмечен у волгоградского «Спартака».

8 февраля игра начнется в 18.00, 9 февраля — в 12.00.

28 января «Синтез» обыграл «Синтез УОР» в стартовом матче перенесенного 17-го тура чемпионата России. Встреча в Казани завершилась со счетом 16:2 (1-4, 0-5, 0-2, 1-5).

Дарья Акимова