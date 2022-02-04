В работе WhatsApp и «ВКонтакте» произошли сбои

В работе мессенджера WhatsApp наблюдаются сбои. Об этом сообщают пользователи сервиса.

По данным портала DownDetector, 69% пользователей сталкиваются с проблемами в отправке сообщений, 19% отмечают сбои в работе приложения, а у 12% возникли трудности с авторизацией. Сообщения о неполадках стали массово поступать после 15.00.

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Кроме того, по данным портала DownDetector, сбои фиксируются и в работе социальной сети «ВКонтакте». Больше всего сообщений о проблемах поступило также после 15.00. 48% жалоб связаны с работой веб-сайта, 46% — с приложением и 5% — с профилем.

Фото: скриншот

В октябре произошли массовые сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram. Сбой в работе Facebook Downdetector назвал крупнейшим за все время своей работы. Из-за этого основатель компании Марк Цукерберг потерял $6,6 миллиарда.

Диана Жиленкова