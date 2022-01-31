Деспотович станет игроком тульского «Арсенала». Контракт уже согласован

Экс-нападающий казанского «Рубина» Джордже Деспотович перейдет в тульский «Арсенал». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на своего источника, близкого к ситуации.

По словам источника, в ближайшее время стороны подпишут соглашение, а все условия контакта согласованы.



Напомним, вчера Деспотович расторг контракт с «Рубином» по обоюдному согласию сторон. Соглашение истекало в 2023 году. Сербский футболист в нынешнем сезоне принял участие в девяти играх российской Премьер-Лиги, в которых отметился лишь одним голом с пенальти.