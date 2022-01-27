«Синтез» сыграет два матча с «Синтез УОР» в Казани

Ватерполисты «Синтез» и «Синтез УОР» проведут в Казани матчи перенесенного 17-го тура чемпионата России. Игры состоятся 28 и 29 января.

«Синтез» продолжает лидировать в турнирной таблице с 34 очками, 17 победами и 3 поражениями. «Синтез УОР» находится на восьмом месте. У команды 3 очка, 1 победа, 1 ничья и 18 поражений.

Фото: sintez-kazan.ru

Игра 28 января состоится в 18.00, 29 января — в 12.00.



23 января казанский «Синтез» обыграл «Балтику» в рамках 13-го тура чемпионата России. Игра, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 12:8.

Татьяна Леухина