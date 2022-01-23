Казанский «Синтез» обыграл «Балтику» в матче 13-го тура чемпионата России
Казанский «Синтез» обыграл «Балтику» в рамках 13-го тура чемпионата России. Игра, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 12:8.
Мячи за казанский клуб забросили: Игорь Бычков (3), Алексей Рыжов-Аленичев (2), Роман Шепелев (2), Адель Латыпов (2), Эмиль Зиннуров (2), Адель Аухадеев (1).
Следующие матчи чемпионата России по водному поло у казанцев пройдут дома, сообщает пресс-служба СК ВВС «Синтез».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым