Заседание по обжалованию ареста ректора КФУ Ильшата Гафурова состоится 24 января
Басманный суд Москвы 24 января рассмотрит жалобу на арест ректора КФУ Ильшата Гафурова. Информация появилась на сайте суда.
11 января он обжаловал решение суда о заключении его под стражу по делу о причастности к убийству.
22 декабря Басманный суд Москвы арестовал ректора Казанского университета до 21 февраля 2022 года. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Свою вину Гафуров не признает. Все детали громкого дела — в материале «Реального времени».
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