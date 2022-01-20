Заседание по обжалованию ареста ректора КФУ Ильшата Гафурова состоится 24 января

Фото: пресс-служба Московских судов общей юрисдикции

Басманный суд Москвы 24 января рассмотрит жалобу на арест ректора КФУ Ильшата Гафурова. Информация появилась на сайте суда.

11 января он обжаловал решение суда о заключении его под стражу по делу о причастности к убийству.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

22 декабря Басманный суд Москвы арестовал ректора Казанского университета до 21 февраля 2022 года. Ему предъявили обвинение по статье «Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору». Свою вину Гафуров не признает. Все детали громкого дела — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина