В Казани снесли одно из зданий фабрики «Спартак» — фото

В Казани снесли одно из зданий фабрики «Спартак» со стороны улицы Марселя Салимжанова. В конце декабря та же участь постигла соседний 3-этажный корпус со стороны улицы Спартаковской.

Фото: realnoevremya.ru

В июле прошлого года комплекс зданий бывшей казанской обувной фабрики «Спартак» с земельным участком ушел с молотка за 551 млн рублей. Еще в апреле неравнодушные горожане обращались в Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия с просьбой сохранить комплекс.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщала журналистам, что в здании проведут реконструкцию. У властей уже тогда были на фабрику «определенные» планы, которые не решились озвучить. А в ноябре министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин рассказал, что здание бывшей фабрики «Спартак» станет местом размещения нового IT-квартала «Сан».



Татьяна Леухина