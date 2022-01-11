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В Казани снесли одно из зданий фабрики «Спартак» — фото

18:33, 11.01.2022 2
В Казани снесли одно из зданий фабрики «Спартак» — фото
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани снесли одно из зданий фабрики «Спартак» со стороны улицы Марселя Салимжанова. В конце декабря та же участь постигла соседний 3-этажный корпус со стороны улицы Спартаковской.

Фото: realnoevremya.ru

В июле прошлого года комплекс зданий бывшей казанской обувной фабрики «Спартак» с земельным участком ушел с молотка за 551 млн рублей. Еще в апреле неравнодушные горожане обращались в Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия с просьбой сохранить комплекс.

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщала журналистам, что в здании проведут реконструкцию. У властей уже тогда были на фабрику «определенные» планы, которые не решились озвучить. А в ноябре министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин рассказал, что здание бывшей фабрики «Спартак» станет местом размещения нового IT-квартала «Сан».

Татьяна Леухина
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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