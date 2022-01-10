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Окончено следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта

14:39, 10.01.2022
Окончено следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Санкт-Петербурге окончено следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), в котором обвиняют его жену Марину Кохал. Об этом сообщают «РИА Новости».

По словам адвоката потерпевшей стороны Антона Кобита, Кохал скоро предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа.

В прокуратуре Санкт-Петербурга добавили, что представитель ведомства пока знакомится с материалами дела, после чего будет решаться вопрос о составлении обвинительного заключения и направлении дела прокурору для утверждения. Уже потом дело поступит в суд на рассмотрение.

Фото: ru.wikipedia.org

Тело рэпера было обнаружено в расчлененном виде в квартире одного из домов Санкт-Петербурга в конце июля 2021 года. Смольнинский районный суд города арестовал его жену Марину Кохал. Свою вину она не признавала.

По версии Следственного комитета по Санкт-Петербургу, убийство Картрайта было заранее спланировано его супругой.

Дарья Акимова
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