Окончено следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В Санкт-Петербурге окончено следствие по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко), в котором обвиняют его жену Марину Кохал. Об этом сообщают «РИА Новости».

По словам адвоката потерпевшей стороны Антона Кобита, Кохал скоро предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа.

В прокуратуре Санкт-Петербурга добавили, что представитель ведомства пока знакомится с материалами дела, после чего будет решаться вопрос о составлении обвинительного заключения и направлении дела прокурору для утверждения. Уже потом дело поступит в суд на рассмотрение.

Фото: ru.wikipedia.org

Тело рэпера было обнаружено в расчлененном виде в квартире одного из домов Санкт-Петербурга в конце июля 2021 года. Смольнинский районный суд города арестовал его жену Марину Кохал. Свою вину она не признавала.

По версии Следственного комитета по Санкт-Петербургу, убийство Картрайта было заранее спланировано его супругой.

Дарья Акимова