Следком: жена рэпера Картрайта заранее спланировала его убийство

По версии Следственного комитета по Санкт-Петербургу, убийство рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) было заранее спланировано его женой Мариной Кохал. Незадолго до инцидента она купила в аптеке препарат, которым воспользовалась при совершении преступления.



Как сообщили в пресс-службе Следкома, в квартире на момент совершения убийства и последующего расчленения тела находилась мать обвиняемой.

Сотрудники ведомства провели обыски в квартире адвоката жены Картрайта, так как мать после задержания обвиняемой проживала в его квартире. Они изъяли мобильные и иные электронные устройства и иные предметы, имеющие значение для следствия.

Фото: ru.wikipedia.org

Напомним, что тело рэпера в расчлененном виде было обнаружено в квартире одного из домов на Невском проспекте Санкт-Петербурга в конце июля.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал его жену Марину Кохал. Свою вину женщина не признала.

