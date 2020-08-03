Суд арестовал вдову рэпера Картрайта

Фото: пресс-служба Следкома по РТ

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал супругу рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марину Кохал, которая обвиняется в его убийстве.

Ее арестовали на два месяца, до 30 сентября. Свою вину женщина не признает.

Следствие полагает, что Кохал должна отправиться в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, у женщины нет постоянной регистрации в Петербурге и она может оказывать давление на свидетелей, хоть их круг пока и не определен, а также не работает, передает ТАСС сообщение объединенной пресс-службы судов города.

1 августа Следственный комитет предъявил Марине Кохал обвинение в убийстве рэпера Энди Картрайта.



По версии следствия, между супругами произошел конфликт, в результате которого она «неустановленным способом» убила мужа и расчленила его.



Части тела рэпера были обнаружены 30 июля. Кохал утверждала, что Картрайт умер от передозировки, а она испугалась «позорной» для артиста смерти и решила скрыть его кончину.

