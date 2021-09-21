Рухнувшие банки Татарстана объявили распродажу имущества

Совокупный размер лотов «Спурта» более чем в 3 раза меньше общей суммы задолженности

Сразу несколько обанкроченных банков в Татарстане объявили новые торги имуществом, которое ранее не выставлялось, выяснило «Реальное время». Лоты на аукцион представило, в частности, ПАО «Спурт». Среди должников банка оказались такие ООО, как «Булгари Грин», «Чулпан Трейд», «Стройтехинвест», «Триада», «Геодезическая компания «Зенит», «Центр семейной медицины», «Башкирский блок», агрофирма «Славянка», «ЕТК Логистик», «ИнтехБанк» и «Внешпромбанк».

Начальная цена лотов значительно меньше суммы дебиторской задолженности компаний перед банком. В некоторых случаях стоимость снижена в два раза. Так, например, «ИнтехБанк» задолжал «Спурту» более 267,8 миллиона рублей, но банк готов избавиться от лота за 125,3 миллиона. Выставлены на торги и совершенно «копеечные» долги — покупатель может получить право требования 23,8 тысячи рублей с компании «Триада» при долге перед банком в 35,7 тысячи.

Общая сумма выставленных на аукцион задолженностей юрлиц перед «Спуртом» составила 917,7 млн рублей. В то же время совокупный размер лотов на права требования к должникам банка более чем в три раза меньше — 295,9 миллиона.



Кроме того, «Спурт» выставил на торги права требования к Сергею Свиридову, Азату Гизатуллину, Артему Соколову и Леонарду Саликаеву. В графе «классификация имущества» указано: «ценные бумаги». Единый лот выставлен на аукцион по начальной цене, равной сумме задолженности — более 4,7 миллиона рублей.

Также «Спурт» выставил на торги 570 обыкновенных акций ОАО «НАСКО» с начальной ценой 820 рублей и два объекта недвижимости в Марий Эл: нежилое помещение в Йошкар-Оле за 3,5 миллиона и пристройку к двухэтажному административному зданию в Волжске почти за 74,6 тысячи рублей. На аукционе также представят квартиру в Пестрецах, автомобили Lada Kalinа, Daewoo Nexia и Geely МК Cross, а также пять сканеров штрихкода и модуль приема купюр для банкомата.

Фото: Максим Платонов

Миллиардные лоты «ИнтехБанка»

«ИнтехБанк» тоже выставил на торги права требования к своим должникам. Однако, в отличие от «Спурта», он не снизил ценник на выставленные лоты — кредитная организация установила начальные цены, равные суммам дебиторских задолженностей своих клиентов. В общей сложности «ИнтехБанк» выставил шесть таких предложений.

Среди должников банка оказались такие ООО, как «Веркан», «Дильтар», «Финлизинг», «Еврострой-Казань», «Астерия» и «Бизнес и кадры». Общая сумма дебиторской задолженности составила почти 1,66 миллиарда рублей. Такую же сумму «ИнтехБанк» рассчитывает выручить с торгов.



На аукцион выставлено и имущество. В частности, квартира на ул. Лукина в Казани площадью 33,1 «квадрата», где прописаны два человека. Цена лота — 1,6 миллиона рублей. На торгах представлен также белый BMW X6 с начальной стоимостью более чем 1,2 миллиона.

Фото: realnoevremya.ru

Девять должников «Татагропромбанка»

«Татагропромбанк» выставил на торги права требования на краткосрочные долговые обязательства к девяти физическим лицам. Их дебиторская задолженность перед банком превысила 19,97 миллиона рублей. Начальная цена лота полностью соответствует этой сумме.

Указывается, что Евгения Курушина, задолжавшая «Татагропромбанку» наибольшую долю в общей сумме задолженности, 13,78 миллиона рублей, находится в стадии банкротства. Остальные восемь граждан задолжали кредитной организации суммы куда меньше. Они колеблются в диапазоне от 62,3 тысячи рублей до 3,79 миллиона рублей.

Участник аукциона должен внести задаток в размере 10% от начальной цены лота, то есть почти 2 миллиона рублей. Один шаг на торгах устанавливается в 998,7 тысячи рублей.

Фото: Ирина Плотникова

Квартиры от «Татфондбанка»

Торг объявил и некогда один из крупнейших банков Татарстана — «Татфондбанк». Так, на продажу выставлены шесть автомобилей по цене от 34 тысяч (Geely CK-1) до 542 тысяч рублей (Lada Largus).

Большую часть лотов «Татфондбанка» составляют квартиры, и только три из них в Татарстане, в том числе в Елабуге и Нижнекамске, за которые хотят 751 тысячу и 2,9 миллиона соответственно. Еще хотят продать участок в Елабужском районе за 340 тысяч и жилой дом в Тукаевском районе за 2,8 миллиона.

Четыре лота продаются в Сургуте — комната за 930 тысяч, жилой дом с участком за 9,4 миллиона и две квартиры за 4,7 и 2,4 миллиона рублей. Еще реализуется участок в Новосибирской области за 759 тысяч. Остальные лоты — квартиры и участки в Воронежской области и Удмуртии.

Татьяна Демина