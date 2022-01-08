В Татарстане в этом году проведут капитальный ремонт 769 многоквартирных домов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в 2022 году планируется провести капитальный ремонт 769 многоквартирных домов. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

По его словам, общая площадь включенных в программу капремонта многоквартирных домов составит 4,7 млн квадратных метров. Объекты находятся в 42 муниципалитетах Татарстана.

Капремонт 769 многоквартирных домов обойдется в этом году более чем в 6,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, Айзатуллин сегодня рассказал, что в 2022-м в республике планируется построить 2 млн 755 тысяч квадратных метров жилья. Также в планах 4 программы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. В этом году жилье должны получить 697 семей на сумму 1 млрд 228,6 млн рублей.



Татьяна Демина