Кредиторы обанкроченного завода «Нурлатский сахар» заявили требования в размере 426,5 миллиона рублей
Кредиторы обанкроченного закрытого акционерного общества «Нурлатский сахар» заявили требования в размере 426,5 миллиона рублей. Они просят включить их в состав третьей очереди реестра требований кредиторов должника.
Сумму требований в размере 424,5 миллиона рублей предъявило КФХ Ахтяма Сулейманова. Компания «Продагро» заявило требования в размере почти 1,3 млн рублей, а ЗАО «Нурлатский элеватор» — 731,5 тысячи рублей.
Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ЗАО «Нурлатский сахар» в середине декабря прошлого года. В отношении завода ввели конкурсное производство.
Конкурсным управляющим Арбитражный суд РТ утвердил Аделю Зиганшину. Конкурсное производство введено на шесть месяцев.
В декабре 2021-го «Реальное время» писало, что обанкроченное ЗАО «Нурлатский сахар» приняло решение о ликвидации. Компанию зарегистрировали в ноябре 2003 года. Уставный капитал завода, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», превышает 157 миллионов рублей. При этом история развития ЗАО «Нурлатский сахар» началась еще в далеком 1953-м. Подробности — в материале.
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