Новости промышленности

21:40 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Кредиторы обанкроченного завода «Нурлатский сахар» заявили требования в размере 426,5 миллиона рублей

20:15, 07.01.2022
Кредиторы обанкроченного завода «Нурлатский сахар» заявили требования в размере 426,5 миллиона рублей
Фото: guv.tatarstan.ru

Кредиторы обанкроченного закрытого акционерного общества «Нурлатский сахар» заявили требования в размере 426,5 миллиона рублей. Они просят включить их в состав третьей очереди реестра требований кредиторов должника.

Сумму требований в размере 424,5 миллиона рублей предъявило КФХ Ахтяма Сулейманова. Компания «Продагро» заявило требования в размере почти 1,3 млн рублей, а ЗАО «Нурлатский элеватор» — 731,5 тысячи рублей.

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом ЗАО «Нурлатский сахар» в середине декабря прошлого года. В отношении завода ввели конкурсное производство.

Конкурсным управляющим Арбитражный суд РТ утвердил Аделю Зиганшину. Конкурсное производство введено на шесть месяцев.

Фото: Максим Платонов (архив)

В декабре 2021-го «Реальное время» писало, что обанкроченное ЗАО «Нурлатский сахар» приняло решение о ликвидации. Компанию зарегистрировали в ноябре 2003 года. Уставный капитал завода, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», превышает 157 миллионов рублей. При этом история развития ЗАО «Нурлатский сахар» началась еще в далеком 1953-м. Подробности — в материале.

Татьяна Демина
ПромышленностьБизнес Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также