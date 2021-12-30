31 декабря доступ на Красную площадь будет ограничен

31 декабря в Москве закроют доступ на Красную площадь. Сделают это из-за эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Попасть на площадь граждане не смогут после 17.00. Также в департаменте добавили, что в целях охраны общественного порядка в период праздников запланировано проведение контрольно-профилактических мероприятий. Они будут проходить в районах массового скопления людей. К участию в них привлечены полицейские, народные дружинники и общественные пункты охраны порядка.

Отмечается, что особое внимание при их проведении будет уделяться профилактике нарушений общественного порядка и контролю соблюдения миграционного законодательства.

Фото: pixabay.com

Ранее вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева на итоговом брифинге сообщила, что ограничения, введенные в республике из-за COVID-19, сохранятся после Нового года.

Дарья Акимова